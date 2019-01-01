"الفلفل الحار" يزيد من احتمال الإصابة بالخرف

حذّرت دراسة صينية جديدة من الإفراط في إضافة الفلفل الحار (الشطة) إلى الأطعمة بعدما وجد الباحثون صلة بين الطعام الحريف وزيادة احتمال الإصابة بالخرف، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إضافة 50 جرامًا من أنواع الحارّ المختلفة إلى الطعام يوميًا يضاعف خطر إصابة الذاكرة بالخرف.



واعتمدت الدراسة التي نشرتها دورية "نيوترشن" على مشاركة 4582 شخصًا من الصين أعمارهم تزيد على 55 عامًا.



ويشيع تناول النظام الغذائي الغني بالفلفل الحريف في مناطق عديدة من آسيا. وأظهرت النتائج أن تناول أكثر من 50 جرامًا من الحارّ الطازج أو المجفّف أو هريسة الشطة يوميًا يؤثر بشكل سلبي على خلايا الذاكرة.



وتحث توصيات التغذية الصحية على تناول الفلفل الحارّ، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتفيد القلب، كما أنه ينظف القولون وبالتالى يحميه من الأورام.



لكن وفقًا للدراسة الصينية لا ينبغي الإفراط فى أكل الحريف، وعلى عشاقه عدم تجاوز مقدار الـ50 جرامًا في اليوم.