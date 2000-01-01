لجنة الوفد بالدقهلية تنظم دورة لكرة القدم بمركز أجا

واصلت اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية أنشطتها المختلفة، وذلك بإقامة بطولة ودية لكرة القدم تحت رعاية المحاسب محمد حلمي سويلم رئيس اللجنة العامة وعضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب، وبإشراف عابد عامر رئيس لجنة الرياضة بحزب الوفد بالدقهلية وعضو اللجنة النوعية للرياضة.



ويشارك في البطولة 36 فريقًا من قري مركز أجا ويحصل الفرق الأربعة التي تصعد للمربع الذهبي علي طقم ملابس رياضية لكل فريق، بينما يحصل الفريق صاحب المركز الأول على جائزة مالية 4000 جنيه، والفريق صاحب المركز الثاني علي 3000 جنيه، والفريق صاحب المركز الثالث على جائزة مالية 2000 جنيه وكذلك جائزة مالية 1000 جنيه للفريق صاحب المركز الرابع، بجانب جوائز عينية عقب كل مباراة لأفضل لاعب.



وتستمر البطولة لمدة شهر وتستعد اللجنة لإقامة حفل ضخم قبل المباراة النهائية لتكريم رموز الرياضة بمركز أجا.