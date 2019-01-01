الرجاء يبحث عن مهاجم أفريقي لخلافة ياجور

يكثف أعضاء مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي برئاسة جواد الزيات، من تحركاتهم خلال الفترة الأخيرة، أملًا في حسم صفقة هجومية قوية، استعدادًا للموسم الجديد.



وكشفت تقارير صحفية أن الفريق يراهن على صفقة هجومية للاعب أجنبي، لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل نجم الفريق محسن ياجور إلى ضمك السعودي.



ويسير الرجاء في اتجاه التعاقد مع مهاجم أجنبي من القارة الأفريقية، قادر على سد العجز في الخط الهجومي، وقيادة الفريق الذي يعود للمشاركة خلال الموسم المقبل بدوري أبطال أفريقيا.



ولعب ياجور دورًا مهمًا في هجوم الفريق مؤخرًا، بدليل أنه فاز بجائزة هداف الدوري خلال الموسمين الأخيرين، لذلك لن تكون مهمة الرجاء سهلة في التعاقد مع مهاجم بذات القيمة.



وسافرت بعثة الرجاء إلى طنجة، مساء اليوم الإثنين، لإجراء مباريات ودية، أبرزها أمام ليجانيس الإسباني، وغاب عن بعثة الفريق البيضاوي، المهاجم أنس جبرون للإصابة.