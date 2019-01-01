محمد الباز يوضح الملامح المشتركة بين عبدالناصر والسيسي (فيديو)

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الملامح المشتركة التي جمعت بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن عبدالناصر وعبدالفتاح السيسي، يجمعهما أن قوة من الشعب تسندهما، وهذه نعمة من الله منحها لحاكم مصر.

وأردف: "السيسي قال إن ما أنجز بفضل الشعب المصري، وكذلك قال عبدالناصر إن الشعب هو القائد والمعلم، لهذا من المهم ألا يخطف أحد الشعب من قضيته ولا مشروعه ولا رئيسه".