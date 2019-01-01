الاتحاد الأردني يكشف آلية حل أزمة مستحقات اللاعبين

أوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم، الآلية التي يتبعها بتسديد الدفعات المستحقة للاعبين والمدربين، ووفقًا لما يصدر من لجنة أوضاع اللاعبين حول الشكاوى التي تنظر بها.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أمين عام الاتحاد سيزار صوبر، وعدد من اللاعبين اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد.



وأكد صوبر، أن الاتحاد حريص على التعامل مع الحقوق المترتبة للاعبين والمدربين، جراء الشكاوى المتعلقة بعدم إيفاء الأندية بالشروط المالية للعقود، بكل شفافية وبما يضمن ترسيخ العدالة.



وأشار أمين عام الاتحاد، إلى أن التعامل سيكون استنادًا إلى الظروف المالية للأندية والدفعات الشهرية المرصودة لها، ولهذا جاء قرار تقسيط الدفعات المستحقة للاعبين، مع التأكيد على حصول كل طرف على حقوقه كافة.



ولفت صوبر، الى أن الاتحاد بحث مع الأندية خلال الأيام الماضية الأمور المتعلقة بالجوانب المالية نحو بلوغ نظام اللعب المالي النظيف، والذي ينص على إبرام عقود اللاعبين والمدربين والإداريين وفق المداخيل السنوية الثابتة للأندية، ما سيدفع نحو القضاء على ظاهرة الشكاوى.



وركز صوبر على أهمية أن يتعامل اللاعبون على وجه التحديد مع العقود، بمسؤولية وجدية من خلال الاطلاع على البنود كافة، والالتزامات والواجبات والحقوق، وبما يحيط ذلك من جوانب مالية.



من جانبهم، عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للدور الذي يقوم به الاتحاد للحفاظ على حقوق أركان اللعبة كافة، ولمقدار الشفافية التي يتعامل بها بما يخص قضيتهم وثقتهم بالإجراءات التي يتبعها، رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها منظومة اللعبة.