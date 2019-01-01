"البترول" تعلن اكتشاف حقل غاز جديد بدلتا النيل

تمكنت شركة بترول بلاعيم «بتروبل» من تحقيق كشف للغاز الطبيعى بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، الذى يجرى حاليًا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.



يأتى ذلك فى إطار جهود قطاع البترول لدعم إنتاج الغاز الطبيعى والحفاظ على الطاقة الإنتاجية لحقول غاز دلتا النيل.



وأوضح التقرير الذى تلقته وزارة البترول والثروة المعدنية من رئيس الشركة المهندس عاطف حسن، حول نتائج الحفر الاستكشافى بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل، أن عملية حفر البئر الاستكشافية القرعة - شمال شرق 1 - أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعى خلال عمليات حفر البئر التى بدأت أعمالها فى مايو الماضى، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة، لافتًا إلى أن الاختبارات التى أجريت للبئر المكتشفة أسفرت عن معدلات إنتاج مبدئية 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من خلال ربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة بالمنطقة ومحطة معالجة الغاز بحقول أبوماضى فى إطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية، تمهيدًا لنقل الغاز وتدفيعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي.