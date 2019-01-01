السكة الحديد: لا نيه لرفع أسعار التذاكر قبل عيد الأضحى

قال رئيس هيئة السكة الحديد، المهندس أشرف رسلان، إنه لا توجد نية لرفع أسعار تذاكر القطارات قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن اهتمام وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكة الحديد هو رفع كفاءة المرفق بصورة كاملة.



وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بتنفيذ مخطط شامل، سواء من تحديث أسطول السكة الحديد، وكذلك تحديث البنية التحتية من قضبان السكة الحديد، وتطوير المحطات وكذلك تحديث أسطول الجرارات.



وأكد رئيس الهيئة أن، مرفق السكة الحديد من أكثر المرافق التي يتردد عليها عدد ضخم من المواطنين يوميًا وذلك لأنها وسيلة المواصلات الأسرع والأرخص على الإطلاق من بين كل المواصلات.