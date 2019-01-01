تفاصيل مقتل صاحب شركة بفيصل.. بواب هشم رأسه بـ"رجل كنبة" لسرقته

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مقتل صاحب شركة بشارع المنشية بمنطقة فيصل بعد إلقاء القبض على المتهم، حيث تبين أنه حارس العقار القاطن به المجني عليه السابق، والذي قرر سرقته لعلمه بأنه ميسور الحال.



ونجح فريق البحث الذي قاده اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث في تحديد هوية الجاني بعد مرور 48 ساعة على وقوع الجريمة، حيث تم رصد مشاهدة له في الشارع بوقت معاصر لوقوع الجريمة، وتبين أنه يدعى "محمد. ح" ٣٠ سنة، سائق توك توك، كان يعمل حارس عقار لسكن المجني عليه سابقا، ومقيم بمغاغة المنيا، وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرائد مصطفى لاشين معاون مباحث الهرم القبض على المتهم بعد إعداد عدة أكمنة له.



وروى المتهم في مناقشاته أمام العقيد محمد راسخ مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة تفاصيل ارتكابه للجريمة، حيث قرر أنه كان يعمل حارس عقار لدى المجني عليه، ويعلم أنه ميسور ماديا ويمتلك مبالغ مالية كبيرة، ونظرا لحاجته للمال عقد العزم على قتله وسرقته، وتوجه إلى مقر الشقة التي يتخذها المجني عليه كمقر لشركته، وتسلل إلى داخل العقار عبر المنور، ونظرا لمواعيد خروجه انتظره للخروج لصلاة الفجر.



وأضاف المتهم أنه أثناء تواجده في المنور عثر على "رجل كنبة" خشبية فأخذها واختبأ أمام باب شقة المجني عليه، وفور عودته من صلاة الفجر فاجأه من الخلف ودفعه لداخل الشقة، وانهال على رأسه بالضرب بالقطعة الخشبية، فتفجرت منها الدماء، ثم قام بالتفتيش في الشقة واستولى على هاتف المجني عليه، ومبلغ 700 جنيه من جيبه وساعة يده.



وتابع المتهم أنه باع الهاتف بمبلغ 450 جنيها، ثم أعطى مبلغ 900 جنيه لأحد أصدقائه لإرسالها لزوجته في المنيا، وأنفق باقي المبلغ المسروق على تصليح التوك توك، كما أرشد المتهم عن الساعة المسروقة، حيث قام بدفنها أسفل سيارة فتم استخراجها، كما أرشد عن القطعة الخشبية أداة الجريمة تحت سيارة وتبين وجود آثار دماء عليها.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.