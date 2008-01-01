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اقتصاد

تأجيل تسليم مساعدات الأرز من سيئول إلى كوريا الشمالية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 10:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت مصادر، إن كوريا الجنوبية ربما لا تتمكن من إرسال أول شحنة من مساعداتها الغذائية إلى كوريا الشمالية هذا الشهر، حيث تستغرق الإجراءات الإدارية وقتًا أكثر من المتوقع.

في الشهر الماضي، أعلنت سيئول عن خطتها لتوفير 50 ألف طن من الأرز الذي يتم حصاده محليًا عن طريق برنامج الغذاء العالمي لمساعدة كوريا الشمالية على مواجهة النقص المتزايد في الغذاء.

تضغط الحكومة لتوصيل أول شحنة من الأرز هذا الشهر، بهدف إكمال تسليمها بحلول شهر سبتمبر، لكن مسئولا بوزارة الوحدة قال يوم الثلاثاء إنه من الصعب تأكيد ما إذا كانت الشحنة الأولى سيتم تسليمها هذا الشهر.

وقال المسؤول، إن الإجراء الكلي يستغرق وقتا أطول مما توقعنا في الأصل، وليس بالضرورة بسبب مرحلة معينة من العملية.

وقال المسؤول، لا يمكنني تأكيد ما إذا كان التسليم سيبدأ هذا الشهر حيث أن خطتنا الأصلية هي إرسال أول شحنة خلال هذا الشهر، فإننا سنبذل قصارى جهدنا وفقا لذلك.

يوم الاثنين، قال نائب المتحدث باسم الوزارة كيم اون-هان، ان هدف الحكومة لإرسال أول شحنة في يوليو لم يتغير.

وستكون هذه المساعدات الغذائية هي المرة الأولى التي تقدم فيها كوريا الجنوبية الأرز إلى كوريا الشمالية منذ عام 2010، عندما أرسلت 5 آلاف طن إلى بيونغ يانغ، التي تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها سيئول الأرز المحصود محليا إلى الشمال من خلال وكالة دولية.

وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة قد ذكر في وقت سابق، استنادا إلى زيارة إلى كوريا الشمالية، أن إنتاج البلاد من المحاصيل في العام الماضي بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2008، مضيفا أن ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص، يمثلون حوالي 40% من السكان، يعيشون في حاجة ماسة للغذاء.
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