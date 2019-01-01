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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 23 يوليو 2019

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:23 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: تواضع فهذا يقرب الآخرين منك أكثر، وقد تكثر الواجبات المهنية فلا تجد الوقت الكافي لإنجازها.

عاطفيًا: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجابًا على الصعيد والعاطفي، وتخطط مع الشريك لمشروع مهم.

صحيًا: فكّر مليًا في وضعك الصحي المتقلب، واختر العلاج المناسب بأسرع ما يمكن.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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