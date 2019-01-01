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رياضة

نيانيو لاعب أشبيلية يعتذر بعد تدخل ضد العروسي لاعب ليفربول

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قدم يوريس نيانيو لاعب اشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اعتذارا عن تدخل "شنيع" ارتكبه ضد ياسر العروسي لاعب ليفربول الصاعد، ما تسبب في طرد مدافع أشبيلية في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في بوسطن بالولايات المتحدة.

وتدخل نيانيو بعنف ضد العروسي البالغ من العمر 18 عاما ما تسبب في إصابة الأخير، وخروجه على محفة خلال هزيمة ليفربول 2-1 أمام أشبيلية أمس الأحد.

وقال نيانيو عبر تويتر "أود أن أقدم اعتذارا علنيا لفريق ليفربول وأسرة اللاعب وجمهوره، ارتكبت خطأ شنيعا. أيا كانت الأسباب فإن ما حدث لا يجب رؤيته في ملاعب كرة القدم، أتوجه بصلواتي للاعب وأسرته".

وحرص الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على انتقاء كلماته بدقة في لقاءاته بعد المباراة، لكنه أكد أن "الحظ" وقف بجانب العروسي ليتفادى إصابة خطيرة.

وقال كلوب للصحفيين "من المبكر للغاية أن أستخدم كلمات تجذب الانتباه وتصبح عناوين في الصحف إذا تحدثت بشأن الواقعة، علينا التروي بالطبع كما هو الحال دائما في مثل هذه المواقف، ضربه بكل قوة. في تلك اللحظة (إذا اختلف الوضع قليلا) وقت الضربة لتغير الوضع. لكنه (العروسي)دار حول نفسه.. إنه لاعب يتمتع باللياقة. لهذا السبب سارت الأمور على ما يرام ولم يحدث شيء".

وتحدث يولن لوبتيجي مدرب اشبيلية مع كلوب عقب المباراة بشأن حالة العروسي، واعترف لوبتيجي أن نيانيو ارتكب خطأ.

وقال لوبتيجي مدرب ريال مدريد السابق، "شعرت بقلق بشأن العروسي وسألت يورجن على حالته وطمأنني وقال إنه على ما يرام، شعر نيانيو بقلق كبير عليه. أدرك أنه قام بالتحام عنيف واتخذ قرارا سيئا. أهم شيء أن يكون العروسي بخير".
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