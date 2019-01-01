لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل لقاء المقاولون

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الذي بدأ التدريبات بمحاضرة مطولة مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المؤجلة من الجولة 33 من بطولة الدوري العام والمقررة بعد غد الأربعاء في استاد برج العرب.



وتحدث لاسارتي مع اللاعبين قبل انطلاق المران عن الجوانب الفنية والخططية وركز على الجانب المعنوي لتحفيز اللاعبين، وسيختتم الأهلي صباح غد الثلاثاء استعداداته في القاهرة قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت.



وشارك في التدريبات رمضان صبحي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية للأهلي مع البلاستيك، وكانت عبارة عن شد في العضلة الضامة، أبعده عن المشاركة الجماعية، كما انتظم محمود وحيد في تدريب الأهلي مساء اليوم بعد تعافيه من إجهاد العضلة الضامة الذي اشتكى منه قبل ودية البلاستيك الأخيرة، وشارك وحيد في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة بعد أدائه برنامجا تأهيليا، قبل مشاركته في المران الجماعي عقب الاختبار الطبي الذي خضع له اليوم.



كما انتظم، أحمد الشيخ في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة من كدمة في أصبع القدم تسببت في غيابه عن التدريبات أمس.