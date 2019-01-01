السعودية: وصول 614 ألف حاج إلى المملكة

أعلنت السعودية وصول 614.918 حاجًا إلى المملكة، عبر جميع المنافذ حتى نهاية أمس الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".



ووفقًا لما ذكرته الوكالة، بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو 596.719 حاجًا، فيما قدم عن طريق البر 11.551 حاجًا، وعبر البحر 6.648 حاجًا، وذلك بزيادة 57.643 حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 10%.



وفي وقت سابق، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر تحذيرًا من التعامل مع شركات السياحة التي تستغل موسم الحج بإصدار تأشيرات مزورة لأداء فريضة الحج.



وقالت السفارة في بيان لها: "نظرًا لاستغلال بعض الشركات غير المرخص لها موسم الحج والتلاعب في التأشيرات، بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، فإن سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، وحماية للمواطنين المصريين الكرام، تحذر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات".



وأوضحت السفارة أن تلك الشركات تخالف الأنظمة المتبعة، ما يعرض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة.



وأضاف البيان: "يمكن للمواطنين الكرام التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية، في إطار التنسيق القائم بين حكومتي المملكة السعودية وجمهورية مصر".