"القوى العاملة" توجه مديرياتها لمتابعة تنفيذ إجازة 23 يوليو غدًا

وجهت وزارة القوى العاملة، مديرياتها على مستوى جميع محافظات مصر، لمتابعة تنفيذ إجازة عيد ثورة 23 يوليو غدا الثلاثاء، بجميع منشآت وشركات القطاع الخاص.



وأصدرت الوزارة منذ يومين، منشورا يفيد باعتبار غدا الثلاثاء 23 يوليو، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



وأوضحت الوزارة، أن عيد ثورة 23 يوليو يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



وأشارت الوزارة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، في حين أن العامل يستحق في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وذلك طبقا لقانون العمل.