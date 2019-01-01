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رياضة

ميلنر: تصرف لاعب إشبيلية تجاه ياسر لعروسى وصمة عار

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:40 ص
جريدة الدستور
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أعرب لاعب فريق ليفربول جيمس ميلنر عن غضبه بعد إصابة زميله ياسر لعروسي بسبب التدخل العنيف من قِبل لاعب فريق إشبيلية جوريس جانون خلال مباراة اليوم.

وألتقى الفريقان وديًا حيث فاز إشبيلية بهدفين مقابل هدف.

وتدخل جانون بشكل عنيف على لعروسي في الدقيقة 76 وحصل نتيجة لذلك على بطاقة حمراء ولم يتمكن لاعب الريدز من استكمال اللقاء.

وقال ميلنر في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" العالمية: "هل كان الأمر أكثر من اللازم؟ لقد فكرت بذلك، لقد كان تصرفًا مشينًا".

وأضاف: "نحن نعرف أنها مجرد مباراة ودية، لكني أعني أنك لا ترى العديد من البطاقات الحمراء في مباريات ودية".

وواصل: "إنه أمر صعب بالنسبة للحكم لأنه ليس مرغوبًا في استخدام البطاقات الحمراء في الكثير من المباريات الودية وهو أمر نادر الحدوث".
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