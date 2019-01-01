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رياضة

خريطة الصراع على لقب الدورى.. الأهلى يقترب والزمالك يختار الطريق الصعب

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:28 م
جريدة الدستور
محمود فوزي
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يمتلك النادي الأهلي الأفضلية الكاملة على حساب منافسه وغريمه التقليدي الأول الزمالك في حصد لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك بعد تعادل الأبيض أمام نادي الجونة مساء اليوم.
ويحتل الفريق الأحمر حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، فيما يحتل الزمالك الوصافة برصيد 69 نقطة.
ويتبقى للزمالك مباراتين فقط ببطولة الدوري، فيما يتبقى للعملاق الأحمر مواجهتين أيضًا.

وفيما يلي سيناريوهات تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري:
- في حال انتصار الأهلي في مباراتيه المقبلتين على كلًا من المقاولون، والزمالك، فسوف يرتفع رصيده بذلك إلى 80 نقطة ويضمن تتويجه بالبطولة.
- في حال انتصار الأهلي على مباراته المقبلة أمام المقاولون، فسوف يرفع رصيده بذلك إلى 77 نقطة ويضمن تتويجه بالدوري، وذلك دون النظر لنتائج الزمالك في مباراتيه المقبلتين.
- وفي حال تعادل الأهلي في مباراتيه المقبلتين أمام الزمالك والمقاولون، فسوف يرفع الفريق الأحمر رصيده من النقاط إلى 76 نقطة، ويضمن تتويجه بالدوري أيضًا.

وفيما يلي سيناريوهات تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري:
-يحتاج الزمالك أولا إلى الفوز في المباراتين القادمتين أمام الإسماعيلي والأهلي للتويج بالدوري لكن بشرط أن يتعثر الفريق الأحمر في مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب بالخسارة أو التعادل.
-في حالة تعادل الاهلي مع المقاولون والهزيمة من الزمالك سيتساوى الاهلي والزمالك في عدد النقاط (75) نقطة وبحسب المواجهات المباشرة يتفوق الزمالك باعتباره سيفوز في مباراة الجولة الأخيرة نظرًا لانتهاء نتيجة الدور الأول بالتعادل السلبي.
-في حالة هزيمة الأهلي من المقاولون والزمالك سيتجمد رصيد الأهلي عند 74 نقطة ويرتفع رصيد الزمالك إلى 75 نقطة ليتوج بلقب الدوري رسميًا.
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