فى خدمتك.. خطوات صرف الدواء فى قانون التأمين الصحى الجديد

منذ أن تم الإعلان عن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وهناك العديد من التساؤلات حول كيفية صرف الدواء تحديدا من خلال هذا القانون، وفى هذه السطور نرصد لك أهم تلك الخطوات:



1- يتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكميائى لجميع الأمراض بما فيها المزمنة.



2- تلتزم هيئة التأمين الصحى بصرف الأدوية طوال فترة العلاج وحتى الشفاء.



3- تتولى اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة تحديد المجموعات الدوائية أو أصناف الأدوية التى يحصل عليها المريض.



4- يصرف الدواء للمرضى بالاسم العلمى أو التجارى بناء على تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج.



5-لا يتم الصرف الدوائى إلا بعد توقيعة من الطبيب يدويا ومختوم بشعار الهيئة.



6- تصرف الأدوية من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى أو أى من الصيدليات المتعاقدة بحسب الأحوال.