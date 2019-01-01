سر رحيل رينارد عن تدريب منتخب المغرب

أنهى هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجدل حول مصيره، اليوم الأحد، وقدم استقالته رسميا من تدريب أسود الأطلس.



وتعددت الأسباب التي دفعت رينارد إلى هذا القرار، وعلى رأسها تلقيه مجموعة من الضربات من مساعديه، بعد الإقصاء من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين، كما تعرض للانتقادات حول بعض اختياراته الفنية.



ورفع كل من مساعديه، مصطفى حجي وباتريس بوميل، تقارير لاتحاد الكرة تتهم المدرب الفرنسي بارتكاب أخطاء، بالإضافة لتصريحات حجي الصحفية في هذا الصدد.



وانتقد النجم المغربي السابق، عزيز بودربالة، مستشار اتحاد الكرة، رينارد، وحمله مسئولية الإقصاء، وهو نفس ما فعله نورالدين نيبت.



وزادت كل هذه التقارير الضغط على رينارد، وأسهمت في تقديم استقالته.



وتعرض المدير الفني لانتقادات من فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، خلال اجتماعهما، حيث حمله الأخير مسئولية الإقصاء.



ووصلت رينارد أيضًا أصداء الشارع الكروي المغربي، وغضبه الكبير، حيث انتقدته الجماهير بشدة.



ومن أبرز مؤاخذات الشارع على المدرب الفرنسي، عدم تعامله جيدا مع أزمة مغادرة عبدالرزاق حمد الله لمعسكر المنتخب، وكذلك قيامه باستدعاء لاعبين لم يقدموا أي إضافة.



وتلقى رينارد أيضا اتهامات بأنه استدعى لاعبين، لعلاقته الجيدة معهم، وليس لمستواهم الفني.



كما أن العروض التي وصلت رينارد من منتخبات أخرى، شجعته على تقديم استقالته، خاصةً العرض السعودي، الذي تحدثت عنه تقارير صحفية عديدة.



ويُنتظر ألا يتأخر رينارد في تحديد وجهته المقبلة، بعد رحيله عن المغرب، خاصة أن أسهمه ارتفعت في السنوات الأخيرة.