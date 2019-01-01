الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

سر رحيل رينارد عن تدريب منتخب المغرب

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:26 م
هيرفي رينارد،
هيرفي رينارد،
طباعة
ads
أنهى هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجدل حول مصيره، اليوم الأحد، وقدم استقالته رسميا من تدريب أسود الأطلس.

وتعددت الأسباب التي دفعت رينارد إلى هذا القرار، وعلى رأسها تلقيه مجموعة من الضربات من مساعديه، بعد الإقصاء من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين، كما تعرض للانتقادات حول بعض اختياراته الفنية.

ورفع كل من مساعديه، مصطفى حجي وباتريس بوميل، تقارير لاتحاد الكرة تتهم المدرب الفرنسي بارتكاب أخطاء، بالإضافة لتصريحات حجي الصحفية في هذا الصدد.

وانتقد النجم المغربي السابق، عزيز بودربالة، مستشار اتحاد الكرة، رينارد، وحمله مسئولية الإقصاء، وهو نفس ما فعله نورالدين نيبت.

وزادت كل هذه التقارير الضغط على رينارد، وأسهمت في تقديم استقالته.

وتعرض المدير الفني لانتقادات من فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، خلال اجتماعهما، حيث حمله الأخير مسئولية الإقصاء.

ووصلت رينارد أيضًا أصداء الشارع الكروي المغربي، وغضبه الكبير، حيث انتقدته الجماهير بشدة.

ومن أبرز مؤاخذات الشارع على المدرب الفرنسي، عدم تعامله جيدا مع أزمة مغادرة عبدالرزاق حمد الله لمعسكر المنتخب، وكذلك قيامه باستدعاء لاعبين لم يقدموا أي إضافة.

وتلقى رينارد أيضا اتهامات بأنه استدعى لاعبين، لعلاقته الجيدة معهم، وليس لمستواهم الفني.

كما أن العروض التي وصلت رينارد من منتخبات أخرى، شجعته على تقديم استقالته، خاصةً العرض السعودي، الذي تحدثت عنه تقارير صحفية عديدة.

ويُنتظر ألا يتأخر رينارد في تحديد وجهته المقبلة، بعد رحيله عن المغرب، خاصة أن أسهمه ارتفعت في السنوات الأخيرة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر بمطار القاهرة: لا توجد تهديدات أمنية أو إرهابية لحياة أي إنسان

منذ يومين

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ يوم

فِتيان السلام.. تقارير: فرقة «BTS» الموسيقية تقوى الروابط الإنسانية وعلاقات الصداقة

منذ يوم

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

ستوديو

"ولدي وبين بحرين ومسك" يشاركون في مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب

خبير اقتصادي يكشف: لماذا صُنف الجنيه كثاني أفضل عملة في العالم؟ (فيديو)

خطأ مشترك بين محمود علاء وحارس الزمالك (فيديو)

هيثم شاكر يطرح برومو كليب "ماتوصنيش" من ألبومه الجديد (فيديو)

ads

رياضة

برايس تفوز بسباق 100 متر في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي

الفرنسي كونكارت ينتقل لفولهام

أهلي جدة يفوز على جاركوفو الصربي

غدًا.. منتخب الشباب لليد يلتقي فرنسا لحسم صدارة المجموعة الثانية بمونديال إسبانيا

الرئيس نيوز

رئيس سلطة الطيران المدني: ما العلاقة بين شغب جمهور الجزائر وتعليق الرحلات؟

الهضيبي: قرار الخطوط الجوية البريطانية بوقف رحلاتها أسبوعا "تعسفي"

في المهجر.. أحمد فؤاد الثاني: "ملك بلا عرش ولا مملكة"

"الوزير" يبحث مع شركة روسية أكبر صفقة في تاريخ "السكة الحديد"

منوعات

الإمارات ترسل بذور النخيل إلى الكوكب الأحمر

دبي تبني أول منزل بتقنية ثلاثية الأبعاد

انتشار نوع جديد للسياحة في روسيا

دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة في عام 2025

كشكول

محمد عمر يفتتح فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإسكندرية

"باهى" يحضر عرضا لفيلم الممر مع ١٥٠ طالبا ببورسعيد

برلماني: إطلاق صندوق استثمار قومي خيري لدعم التعليم

"النيل الأهلية" تعلن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد والحد الأدنى للقبول

إسلام سياسي

تحذيرات أمريكية من بروباجندا "داعش"على مواقع التواصل الاجتماعي

"تانيا جويا".. إرهابية بريطانية عادت من التطرف إلى الاعتدال

اعتقال فرنسي بتهمة حيازة وثائق تدعو للإرهاب

ناجية إيزيدية تروي معاناتها وطفلها الرضيع داخل تنظيم داعش

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

حفل موسيقي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو بمسرح السلام.. الثلاثاء المقبل

"الأعلى للثقافة": فتح باب التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية

مناقشة "انتظرينى مطرا لا موسميا" ضمن فعاليات ثقافة المنيا

فتح باب التقديم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية العربية

صفحتنا ع الفيس بوك