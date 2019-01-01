شيفيلد يونايتد يضم الفرنسي موسيت 3 مواسم

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي إبرام صفقة جديدة بضم المهاجم الفرنسي ليس موسيت لمدة ثلاثة مواسم قادما من صفوف بورنموث.

وقال المدير الفني كريس وايلدر - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد - إن ليس موسيت يُعد إضافة نموذجية، حيث إنه لاعب كبير محترف ومصدر تهديد مختلف في الخط الأمامي.

وأشار وايلدر إلى أن اللاعب سيثبت ملائمته للفريق، وحقيقة أن اختياره جاء على حساب خيارات أخرى تظهر مدى تعطشه للظهور بشكل جيد، قائلا: "إنها صفقة رائعة لنا في السوق الحالية، ونتطلع إلى انضمامه لباقي أعضاء الفريق".

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة قيمتها 20 مليون جنيه استرليني (12 مليونا و500 ألف دولار).

يشار إلى أن موسيت أصبح ثالث صفقة قياسية هذا الصيف لشيفيلد بعد ضم لوك فريمان وكالوم روبينسون.