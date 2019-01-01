سفير بريطانيا لوزير الطيران: تعليق الرحلات ليس له علاقة بتدابير أمنية

‎التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بديوان عام الوزارة، اليوم، جيفري آدامز، سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام.



وأبدى الفريق يونس المصري استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قرارًا انفراديًا يمس أمن المطارات المصرية دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة، وتقدم السفير البريطاني بالاعتذار إلى وزير الطيران عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكدًا أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، خاصة على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية، وذلك بشهادة لجان المرور الدولية، ومن بينها لجنة المرور البريطانية.



وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة والعمل سويًا لحل هذه المشكلة في أسرع وقت، معربين عن عمق العلاقات والروابط التي تجمع جمهورية مصر العربية وبريطانيا، واستمرار التعاون فيما بينهما من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الركاب كهدف استراتيجي للدولة المصرية.