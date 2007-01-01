يوفنتوس يزاحم سان جيرمان على صفقة إنجليزية

انضم نادي يوفنتوس الإيطالي، لسباق التعاقد مع داني روز، ظهير توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اليوفي يسعى بشدة لتعزيز صفوفه بظهير جديد، رغم التعاقدات التي أبرمها هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى دخول السيدة العجوز في منافسة مع شالكه الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع روز.



ولم ينضم الدولي الإنجليزي لجولة السبيرز التحضيرية للموسم الجديد، ليتركه النادي من أجل حسم مصيره قبل إغلاق باب الانتقالات.



ويحاول توتنهام التخلص من روز هذا الصيف، بعدما باع النادي بالفعل ظهيرًا آخر، بانضمام كيران تيربيير إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.



ومنذ انضمامه إلى توتنهام عام 2007، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، خاض روز 198 مباراة رسمية مع الفريق اللندني في كل المسابقات، من بينها 37 لقاء في الموسم المنصرم، حيث كان ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.