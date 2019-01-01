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عالم

7 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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واصل 7 أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، وذلك وسط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت، حيث يقابل ذلك تعنت ورفض من قبل سلطات الاحتلال، بتلبية مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري.

وأكد نادي الأسير أن الوضع الصحي للأسير جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ (36) يومًا والقابع في معتقل "عيادة الرملة" يتفاقم بشكل ملحوظ، حيث بدأ يتقيأ الأحماض وذلك في مؤشر خطير على ما وصل له جسده، عدا عن الآلام الشديدة المنتشرة في كافة أنحاء جسده، كما ويقبع في ذات المعتقل الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ (29) يومًا، حيث يواجه كذلك ظروفًا صحية صعبة.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت من معتقل "النقب" نهاية الأسبوع المنصرم ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام منذ (21) يومًا وهم: الأسير حذيفة حلبية حيث جرى نقله إلى عزل معتقل "أيلا"، ومحمد أبو عكر إلى عزل معتقل "عسقلان"، ومصطفى الحسنات إلى عزل معتقل "أوهليكدار".
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