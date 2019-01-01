إيكاردى يرفض الانضمام إلى عملاق إنجليزى

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، رفض الانضمام إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه عرض على إيكاردي أن يكون جزءًا من صفقة تبادلية مع آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تقضي بانتقال إيكاردي إلى الجانرز مقابل انضمام الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى صفوف إنتر ميلان.



ويعد إيكاردي مرشحًا بقوة للرحيل عن إنتر ميلان هذا الصيف، بعدما أعلن مسئولو النادي أنه خارج حسابات المدرب الجديد أنطونيو كونتي في الموسم المقبل.



وأوضحت الصحيفة أن إيكاردي يفضل عدم ترك الدوري الإيطالي، ويرغب في الانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.