بومبيو يلتقى وزير الخارجية المكسيك لبحث مشاكل الهجرة

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الأحد، لمناقشة الهجرة والتجارة، وسط تصاعد التوتر الثنائي قبل الموعد النهائي لاتفاق حول إزالة التهديدات الجمركية على الصادرات المكسيكية.



بموجب اتفاق يونيو مع الولايات المتحدة، تجنبت المكسيك فرض رسوم عقابية على الشحنات المكسيكية المتجهة للولايات المتحدة التي هددها الرئيس دونالد ترامب بوعدها بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى بحلول 22 يوليو.



يأتي الاجتماع في مكسيكو سيتي بين بومبيو وإبرارد قبل يوم واحد من انتهاء فترة الـ 45 يومًا،حيث يتشاجر المشرعون الأمريكيون بشأن صفقة تجارية إقليمية تعني استبدال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الحالية (نافتا).