مقتل طفلتين وإصابة إمرأة فى قصف حوثى على مدينة تعز اليمنية

لقي طفلتان مصرعهما وأصيبت والدتهما خلال قصف حوثي طال منزلًا في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.



ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، عن مصادر محلية يمنية - لم تسمها - القول إن قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة دار النصر بصبر الموادم، تسببت في دمار جزئي لمنزل مواطن يمني يدعى محمد أحمد سعيد، وأدت لمقتل طفلتيه وإصابة زوجته بجروح عدة.



وكثفت ميليشيات الحوثي عمليات القنص والقصف على الأحياء السكنية في مدينة تعز، التي تفرض حصارا خانقا عليها منذ أربعة أعوام، وترتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.