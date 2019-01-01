رئيس الوزراء التنزانى يفتتح خط سكة حديد لتحفيز التنمية الاقتصادية

افتتح رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا، اليوم الأحد، خط سكة حديد تم تجديده بطول 353 كم من مدينة تانغا الساحلية المطلة على المحيط الهندي إلى منطقة كيلمنجارو الشمالية في البلاد الواقعة في شرق إفريقيا.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن ماجاليوا افتتح خط سكة الحديد بوصول قطار شحن ينقل 800 طن من الأسمنت من تانجا إلى مدينة بلدية موشي، مقر منطقة كليمنجارو.



وقال إن تجديد خط سكة الحديد كان جزءا من عزم الحكومة على بناء البنية التحتية وتحفيز التنمية الاقتصادية في البلاد.



وأفاد أن "النقل بالسكك الحديدية أرخص وأسرع ويمكنه نقل البضائع بكميات كبيرة"، مضيفا أن عملية التجديد تمت باستخدام تمويل من مصادر محلية ونفذها عاملون في مؤسسة تنزانيا للسكك الحديدية.



وأوضح ماسانجا كادوغوسا، مدير عام مؤسسة تنزانيا للسكك الحديدية، إلى أن تكلفة عملية تجديد خط سكة الحديد من كوروغوي بمنطقة تانغا إلى أروشا قُدرت بـ 6 ملايين دولار، لكن لم يُنفق سوى 2.5 مليون دولار أمريكي حتى الآن.



ولفت المسؤول إلى أن خط سكة الحديد كان مهجورا على مدار الـ12 سنة الماضية بعد تهالكه نتيجة غياب الصيانة.