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رياضة

هازارد يستهل مشواره مع ريال مدريد بهزيمة

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:14 ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
وكالات
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على الرغم من هزيمة ريال مدريد الثقيلة أمام بايرن ميونخ الألماني، في الكأس الدولية للأبطال، يوم الأحد، بنتيجة 1-3 كانت المقابلة فرصة لظهور اللاعب الجديد في النادي الملكي، إيدين هازارد.

وبدأ هازارد الذي يبلغ 28 عاما، مساره مع النادي الملكي على ملعب "إن آر جي" في مدينة هيوستن الأمريكية، في أول مشاركة بعد توقيع عقد بمئة مليون جنيه أسترليني مع الفريق، قادما من تشيلسي الإنجليزي، في 7 يونيو الماضي.

واستهل هازارد المباراة إلى جانب تشكيلة الفريق الأساسية، وخاض الشوط الأول كاملًا، ثم جرى استبداله بفينيسيوس جونيور، خلال الشوط الثاني.

وأثناء خوض المباراة، تمكن اللاعب البلجيكي من الفوز بركلة حرة، لكن هازارد وباقي لاعبي الملكي، أخفقوا مرارا فيما نجح فيه بايرن، بالتسجيل، ولم يجر إنقاذ الموقف إلا في وقت متأخر.

وافتتح اللاعب كورنتن توليسو، التسجيل لفائدة الفريق الألماني في الدقيقة الخامسة عشرة من المباراة، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 67، ولم يتأخر الثالث فهز مرمى الريال في الدقيقة 69.

ولم يستطع "لوس بلانكوس"، أن يسجلوا هدفهم الأول إلا في الدقيقة الرابعة والثمانين، من خلال ركلة حرة نفذها البرازيلي رودريجو جويس القادم الجديد إلى الملكي.

وقدم بايرن أداءً قويا أمام ريال مدريد، فيما تكبد خسارة من هدفين مقابل واحد، أمام فريق أرسنال الإنجليزي، ليلة الأربعاء الماضي.
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