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الثقافة

اليوم.. أولى فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" ببيت العينى

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:06 ص
ببيت العينى
ببيت العينى
نضال ممدوح
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تستمر فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة"، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة الأجازة الصيفية بمركز إبداع الطفل "ببيت العينى"، حيث تبدأ الفعاليات فى الحادية عشر صباح اليوم الأحد، وتتضمن ورشة كاريكاتير، يليها فقرات متنوعة من السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يعقبها تقديم أفلام رسوم متحركة، والتي شاركت في الدورة الأخيرة لملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة منها "سنة أولي صيام " من مصر، و" الطباخ الشجاع" من أوزباكستان، و" فطين وبلبل " من مصر، و" فطائر البعوض" من ألمانيا.

جدير بالذكر، أن برنامج "أجازة سعيدة" يتضمن أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، من بينها ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: "الرسم، والأشغال اليدوية، والخزف، وتعليم فن الكاريكاتير"، بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي، منها فقرات من السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وعروض الأراجوز، وخيال الظل "فرقة ومضة"، وعروض الساحر ومسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح.
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