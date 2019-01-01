مايك بنس يعلن اكتمال إنشاء مركبة الفضاء "أوريون"

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مساء السبت، عن استكمال إنشاء مركبة الفضاء أوريون التابعة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا).



وقال نائب الرئيس الامريكي بنس، السبت 20 يوليو، إنه تم استكمال إنشاء مركبة الفضاء أوريون، الخاصة بمهمة "أرتميس 1"، التي سيتم إرسالها إلى القمر في ذكرى مرور 50 عاما على هبوط مركبة الفضاء "أبوللو 11" على سطحه، بحسب "رويترز".



وتقول وكالة "ناسا" إن المركبة الفضائية اوريون الخاصة بمهمة "أرتميس 1" ستطلق مركبة الفضاء أوريون وصاروخ نظام الإطلاق الفضائي حول القمر لاختبار النظام وتمهيد الطريق أمام هبوط أول امرأة وثاني رجل على سطح القمر خلال خمس سنوات بالإضافة إلى مهام أخرى إلى المريخ.