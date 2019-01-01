حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 21 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الأسد قال:



مهنيًا: أنت مثال المشاغب، وتمثل خطرًا على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت.



عاطفيًا:عليك اليوم وكل يوم أن تخرج من أجواء العمل وتعطي الحبيب المزيد من الوقت وتهتم به كما يجب.



صحيًا: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع يمكن أن يوتر أعصابك فتكون المضاعفات السلبية من نصيبك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.