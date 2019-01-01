رئيس الجالية المصرية بألمانيا يشيد بجهود وزيرة الهجرة

أشاد علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، بجهود وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع الجاليات المصرية، قائلًا إنها تقوم بدور قوي وفعال مع الجاليات، ولأول مرة يعقد مسئول مؤتمرا مع رؤساء مجالس إدارات الجاليات المصرية بالخارج.

ولفت خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن الوزيرة دعت الجمعيات المسجلة لحضور المؤتمر، فحضر 55 كيانًا من 33 دولة.

وأردف: "نسبة لا تذكر لأن الكيانات كثيرة، لكنها بداية جيدة، ونأمل أن تزيد في العام المقبل".