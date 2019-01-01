النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل سور عقار دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بتشريح ودفن جثة شخص لقى مصرعه بسبب سقوط أجزاء من سور عقار أثناء مروره بشارع التل بمنطقة دار السلام.

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغا من مستشفى بدائرة القسم، بوصول "محمد. أ"، 35 سنة، ويقيم بدائرة القسم، جثة هامدة، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة.

وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين سقوط جزء من سور حائط عليه أثناء مروره بالشارع، وتم القبض على المقاول المسئول عن هدم العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

