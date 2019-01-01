السعودية تعلن عن استراتيجية طموحة لدعم الأندية الرياضية

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، السبت، "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"، بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار ريال، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للأندية والرياضيين في المملكة.



وتدعم الاستراتيجية أندية الدوري السعودي للمحترفين بـ 1،64 مليار ريال، ضمن آلية تقوم على الدعم المباشر لأندية دوري المحترفين بـ50 مليون ريال، و20 مليون ريال للدعم المرتبط بتطوير منظومة الحوكمة، و10 ملايين ريال للدعم المرتبط بتطوير البنية التحتية والمنشآت للأندية، ومليون ريال للمباراة الواحدة، للدعم المرتبط بزيادة الحضور الجماهيري في المباريات المستضافة، و5 ملايين ريال للدعم المرتبط بتنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات على ملعب النادي المستضيف، و3 ملايين ريال للدعم المرتبط بزيادة القاعدة والمشاركة الجماهيرية للأندية في مختلف المناطق.



وستقدم استراتيجية دعم الأندية حلولا شاملة ومستدامة، لمعالجة الوضع الحالي للأندية السعودية، ومساعدتها على القيام بدورها المأمول في خدمة الرياضة السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وتشمل الاستراتيجية تحت مظلتها آلية دعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والدرجتين الثانية والثالثة، بمبلغ 171 مليون ريال.



وسيتم تقديم دعم مباشر لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بمبلغ 80 مليون ريال تقسم بالتساوي بين الأندية العشرين.



وستحظى أندية دوري الدرجة الثانية بدعم مباشر بقيمة 36 مليون ريال تقسم بالتساوي بين الأندية الـ24، فيما تحصل أندية دوري الدرجة الثالثة على 55 مليون ريال تقسم بالتساوي بين 110 أندية.



وتهدف الاستراتيجية إلى "الاهتمام بمستقبل الرياضة السعودية وتحقيق الاستدامة الإدارية والمالية لها، برياضاتها المختلفة".



ومن أهداف الاستراتيجية، تطبيق نظام حوكمة فعال يساهم في تطور الأندية على الصعيدين الرياضي والإداري، ورفع مستوى الرياضة السعودية بمختلف أنواعها لتنافس على أعلى المستويات العالمية، وتثبيت آلية الدعم المالي وتوزيعه وفق أطر واضحة تضمن تطور عمل الأندية واستدامتها، وتعزيز القطاع الرياضي ككل والاستثمار فيه كقطاع أساسي للملكة.