مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

أكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أحمد فوزي، أن الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايروايز" لم تبلغ نظيرتها المصرية بأي ملاحظات من جانبها تجاه قواعد الأمن والسلامة في مطار القاهرة.



وقال فوزي إن "قرار الشركة البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لمدة 7 أيام شأن داخلي بحت".



وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية في بيان تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي للسماح بإجراء تقييم للأمن هناك.



وجاء في بيان الخطوط الجوية البريطانية: "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي تصلها طائرات الشركة في جميع أنحاء العالم، وأوقفنا الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".