وفاة القاضي الإيطالي بوريللي قائد حملة "الأيدي النظيفة"

توفي المدعي العام الإيطالي فرانشيسكو سافريو بوريللي، الذي اشتهر بدوره في التحقيقات في الفساد السياسي في تسعينات القرن الماضي، عن عمر يناهز 89 عاما.

وتوفي بوريللي اليوم السبت في مستشفى في ميلانو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

وقال فرانشيسكو جريكو المدعي العام لميلانو إن جسده سيسجى أمام الجمهور بعد غد الاثنين، مضيفًا أن بوريللي "صنع التاريخ".

يذكر أن بوريللي كان المحقق الرئيسي في الفساد السياسي في تسعينات القرن الماضي، وأسقط بعض من وصفوا بالمرتشين في السياسة الإيطالية، وتسبب في زوال العديد من الأحزاب السياسية.