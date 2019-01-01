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منوعات

"إنستجرام" تحذر مستخدمى منصتها قبل حذف حساباتهم

السبت 20/يوليه/2019 - 05:36 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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قررت شركة "إنستجرام" الأمريكية، رائدة منصات مشاركة الصور الرقمية على الإنترنت، عرض رسائل تنبيهية لمستخدمي منصتها، الذين ينتهكون مبادئها التوجيهية لمجتمعها إذا كانت حساباتهم على وشك التعطيل والحذف من المنصة.

وحدثت الشركة، المملوكة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من سياساتها المتعلقة بالمحتوى الذي ينتهك سياساتها، وقالت الشركة في منشور رسمي "إن تلك التغييرات ستساعدنا في سرعة اكتشاف وحذف الحسابات التي يتكرر انتهاكها لسياساتنا".

وبموجب سياسة "إنستجرام" الجديدة الخاصة بتعطيل الحسابات، فإنها ستحذف أيضا الحسابات التي سيصاحبها عدد معين من الانتهاكات في غضون إطار زمني معين.

وتعطل "إنستجرام"، في الوقت الحالي، الحسابات التي لها نسبة معين من المحتوى المنتهك لسياساتها.. وتوضح أن السياسة الجديدة تستهدف تحميل الأشخاص مسئولية ما ينشرونه على المنصة.

وتم أيضا نشر عملية التنبيه الجديدة، التي ستحذر المستخدمين المعرضة حساباتهم للتعطيل، والتي ستعرض لهم قائمة بالمحتوى بما في ذلك المنشورات أو التعليقات أو القصص التي قام المستخدم بنشرها، والتي تم إزالتها لانتهاكها المبادئ التوجيهية لمجتمع "إنستاجرام"، إلى جانب تحذير بأن حساباتهم قد يتم حذفها.

وتمنح "إنستجرام" المستخدمين فرصة حذف المحتوى، الذي نشروه سابقًا، والذي ينتهك سياسات الشركة المتعلقة بالعري والمواد الإباحية والتنمر والتحرش وخطاب الكراهية، ومبيعات المخدرات، وسياسات مكافحة الإرهاب، وسيتم استعادة المنشورات التي تم حذفها بالخطأ، بحسب "إنستجرام".
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