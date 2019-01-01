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الثقافة

احتفالية تدشين خطة تجوال عروض بيت المسرح بالسلام

السبت 20/يوليه/2019 - 02:34 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح السلام بشارع قصر العيني، في السابعة مساء اليوم السبت، احتفالية تدشين خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بحضور وزيرة الثقافة، والفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد فتحي رئيس مؤسسة اسمعونا، فرق عمل العروض المشاركة ضمن خطة تجوال العروض، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

من ناحيته، قال الفنان محمد شرقاوي، المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، والمسئولة عن تنظيم جولات عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظة: خطة العروض والتي سيتم إعلانها خلال الاحتفالية، هى الخطة الأضخم لتجوال عروض احترافية في تاريخ البيت الفني للمسرح، وهو مشروع طموح بدعم ومساندة العديد من الجهات المعنية.

يذكر أن برنامج الحفل يتضمن فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن رحلة تجوال عروض البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي، وخطة تجوال العام القادم التى سوف يتم الإعلان عنها بالتفصيل خلال الاحتفالية، كما تتضمن أيضًا تكريمًا لفرق عمل العروض المسرحية التي شاركت في خطة تجوال العام الماضي، ومجموعة من ممثلى الجهات التي تعاونت من أجل نجاح تجوال العروض بالمحافظات، ويقدم الحفل الفنان الكبير صبري فواز.
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