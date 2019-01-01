اليوم.. "ثورة يوليو" فى صالون ذاكرة الوطن بطلعت حرب الثقافى

بمناسبة الإحتفال بذكري ثورة 23 يوليو، يقيم مركز طلعت حرب الثقافى٬ بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة مساء اليوم السبت، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل".



ويدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويتناول انجازات ثورة 23 يوليو السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.



ويستضيف الصالون الدكتور أحمد الشربينى، عميد كلية الأداب جامعة القاهرة، والدكتور خلف الميرى، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس.



يذكر أن حرب 1948 التي أدت إلى احتلال فلسطين، كانت الحافز لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري، وفي 23 يوليو 1952 قام التنظيم بالثورة ونجح في السيطرة على الأمور والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد وأذاع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات، وأجبرت الحركة الملك علي التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.