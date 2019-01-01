ثقافة المنوفية تناقش "شعر الفصحى وقواعده"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية بفرع المنوفية، حيث أقام قصر ثقافة السادات محاضرة بعنوان "التربية الإسلامية للأجيال الحالية" حاضرها حماده عيد، وتناول خلالها التوازن بين الالتزام بديننا وإسلامنا وبين الحضارة الغربية.



بينما عقد بيت ثقافة قويسنا ندوة عن "شعر الفصحى" وألقاها أحمد مرسال، وتناول فيها الحديث عن الشعر الفصيح، وهو الشعر الذي يُبنى بالاعتماد على قواعد العروض الشعرية التي وضعها الفراهيدي، ويلتزم بقافية واحدة وبحر شعريّ ذي نغمة موسيقية ثابتة.



وقدم بيت ثقافة تلا، في إطار الأنشطة الفنية، عرض مسرح عرائس بعنوان "حب الوطن" إشراف تميم حجازى، يهدف العرض إلى حب الوطن وغرس قيمه الانتماء للوطن ودور كل مواطن مصري لرفعة بلده، كما تناول العرض أيضًا أشكال حب الوطن من فداء وتضحية.



واستمرت فاعليات الورشة الفنية لتعليم الموسيقى ببيت ثقافة قويسنا تحت إشراف ربيع البلكيمي، وتضمنت كيفية العزف على آلة الأورج، بينما نظمت مكتبة الطفل بوسط المدينة مسابقة ثقافية المعلومات العامة لمجموعة من أصدقاء المكتبة.