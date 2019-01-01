التنسيق الحضاري يشارك بالملتقي الخامس لمرصد التراث بالبلدان العربية

شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية بالملتقي الإقليمي الخامس للمرصد الحضاري العمراني والمعماري بالدول العربية، الذي تعقده المنظمة العربية للثقافة والعلوم "الألكسو" بتونس.



ويناقش الملتقى، هذا العام، الحفاظ على ذاكرة المدن التاريخية بالدول العربية.



وافتتح أعمال المُلتقى كل من الدكتور محمّد زين العابدين، وزير الشئون الثقافة بتونس، والدكتور محمد ولد عمر، المدير العام للألكسو وممثل عن الأمانة العامّة لجامعة الدّول العربيّة.



ويناقش الملتقى عددًا من القضايا الهامّة، منها مناقشة أوضاع المدن التاريخية وكيفية الحفاظ عليها، وكيفية عمل المرصد العربي، ومنهجية التسجيل في سجل التراث الحضاري بالمرصد العربي وأليات الحصر والتسجيل علي الموقع الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض علي شبكة الإنترنت والمعلومات التي يجب توافرها عند تسجيل موقع أو مبني علي قوائم التراث المعماري والعمراني العربي.