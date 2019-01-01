"ثورة 23 يوليو ومشروع الدولة الوطنية" بحزب التجمع

ينظم اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع، في السادسة مساء غد السبت، حلقة نقاشية بعنوان "ثورة 23 يوليو ومشروع الدولة الوطنية"، يتحدث فيها الكاتب الصحفي أحمد الجمال، القيادي الوفدي، والمحامي بالنقض، عصام شيحا، الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الدراسات بالأهرام، وعاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع.



تأتي هذه الفعالية ضمن احتفال حزب التجمع بذكرى ثورة 23 يوليو، التي تُعد إحدى المناسبات الوطنية التي يجب تذكير الأجيال الحالية بها من خلال مناقشات موضوعية لأهم ما استهدفته يوليو من مشروعات وطنية وقومية، وعلى رأسها بناء الدولة الوطنية المصرية من خلال رفض التبعية واستقلال القرار الوطني والتنمية الشاملة، وكذا مساندة كل مشاريع الدول الوطنية في العالم من خلال مساندة حركات التحرر ودعم استقلال هذه الدول من الاستعمار العسكري والاقتصادي وتشكيل طريق ثالث تمثل فى دول عدم الانحياز.