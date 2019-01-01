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منوعات

عدد الطائرات المدنية يتجاوز 3700 فة الصين

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:55 ص
طائرة ركاب
طائرة ركاب
وكالات
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أعلنت مصلحة الدولة للطيران المدني في الصين، أن لديها إجمالي 3722 طائرة للاستخدام المدني حتى نهاية يونيو العام الجاري.

وأضافت المصلحة أن البلاد عززت بناء منشآت البنية الأساسية للحفاظ على تنمية الطيران المدني، حيث بلغ إجمالي عدد المطارات المدنية فيها 236 مطارا مدنيا حتى نهاية يونيو الماضي.

وفي النصف الأول من عام 2019، نقل قطاع الطيران المدني 320 مليون مسافرا لمرة واحدة، بزيادة 8.5 بالمائة على أساس سنوي، كما سجل القطاع تشغيلا آمنًا للرحلات الجوية لـ106 أشهر على التوالي حتى يونيو 2019.

وتوقعت المصلحة أن يتم نقل 680 مليون راكب في عام 2019، بزيادة 11 بالمائة على أساس سنوي.

وتعتبر الصين ثاني أكبر سوق للطيران المدني في العالم، فيما توقع اتحاد النقل الجوي الدولي أنها ستحتل المرتبة الأولى بحلول منتصف العقد القادم.
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