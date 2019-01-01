تكرم رئيس جامعة كفر الشيخ لبلوغه سن المعاش

كرّم المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته التى عُقدت اليوم، بجامعة الإسكندرية، الدكتور ماجد عبدالتواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، لبلوغه السن القانونية للمعاش، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حيث قدم الوزير درع المجلس الأعلى للجامعات لرئيس الجامعة.



وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره لرئيس جامعة كفر الشيخ خلال فترة رئاسته للجامعة، والتى قاتل خلالها من أجل الارتقاء بشأن جامعته لتكون فى مقدمة الجامعات المصرية من خلال حركة الإنشاءات غير المسبوقة التى شهدتها الجامعة فى عهده، والتى تجلت فى إنجازات ملموسة بمجال تطوير العملية التعليمية بالجامعة.



وأضاف وزير التعليم العالى، أن رئيس جامعة كفر الشيخ، قد ساهم بشكل واضح وملحوظ في تطوير الحياة البحثية والجامعية، ومشاركته الإيجابية فى إثراء الحياة الجامعية والأكاديمية وتحقيق العديد من الإنجازات.



وأشاد الوزير، بالتطور الملحوظ فى مختلف القطاعات التعليمية والبحثية بجامعة كفر الشيخ، ودور الدكتور "القمرى" المتميز فى الحفاظ على مكانة الجامعة، وتطويرها، إلى جانب مشاركته الفاعلة فى أنشطة وفعاليات المجلس الأعلى للجامعات، والإسهام فى دعم دوره، والنهوض بمنظومة التعليم العالى فى مصر، والارتقاء برسالتها، مضيفًا أن ذلك انعكس بشكل واضح فى تقدم الجامعة، وتحسين ترتيبها على المستويين العربى والدولى، طبقًا لأحدث تصنيف للجامعات العالمية.