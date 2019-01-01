حزب المصريين يشيد بزيارة الرئيس الجزائري لمصر

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين، بزيارة الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح لمصر، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.



وأكد أبوالعطا، في بيان له، مساء اليوم، أن زيارة رئيس الجزائر لمصر تأتي لتُشير إلى قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن مصر والجزائر تربطهما علاقات قوية صُنعت عبر الكثير من السنوات والمواقف الحقيقية.



وأضاف رئيس حزب المصريين، أنه تربطنا علاقات تاريخية تمتد في أعماق التاريخ ومواقف كبيرة بطولية مع دولة الجزائر الشقيقة، لافتا إلى أن التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان، وعلى رأسها خطر الإرهاب تحتم علينا التواصل الدائم.



وأشار إلى أن العلاقات المصرية الجزائرية متميزة وعميقة ومنذ أمد طويل، ومصر ترحب الأخ والحبيب الرئيس الجزائري ضيفًا كريمًا على مصر، داعيا إلى فتح الباب للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات.



وأكمل رئيس الحزب، أن الجزائر بلد سياحي بامتياز ومصر لديها الخبرات في التدريب والإدارة والتشغيل في مجال السياحة، مشيدا بالطفرة التي شهدتها الجزائر في مجال الطرق، خاصة الطريق الذي سيربط الجزائر العاصمة بتمنراست في أقصى الجنوب ومنها إلى النيجر، بطول 2200 كيلومتر.



يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم، عبدالقادر بن صالح، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.