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رياضة

بعد قدوم دي ليخت.. أغلى 10 صفقات في تاريخ يوفنتوس

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعاقده رسميًا مع الهولندي ماتياس دي ليخت، من آياكس أمستردام، بعقد يمتد 4 مواسم، مع راتب سنوي يقدر بـ12 مليون يورو.

وبات ماتياس دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ يوفنتوس، ونستعرض معكم في التقرير الآتي، أغلى الصفقات التي أبرمها البيانكونيري منذ بداية تأسيسه:

1. كريستيانو رونالدو: انضم خلال الانتقالات الصيفية الماضية إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 17 مليون أخرى كحوافز وإضافات.

2. جونزالو هيجواين: انتقل في صيف 2016 إلى فريق السيدة العجوز قادمًا من نابولي مقابل 90 مليون يورو، لكنه لم يحقق النجاح المأمول منه لتتقاذفه أمواج الإعارات منذ الموسم الماضي إلى الآن.

3. ماتياس دي ليخت: بعد شد وجذب دام لأشهر عديدة، نجح أخيرًا يوفنتوس في التعاقد مع الشاب الهولندي، بعدما دفعت إدارة السيدة العجوز 75 مليون يورو لآياكس أمستردام.

4. جيانلويجي بوفون: انضم الحارس الإيطالي في موسم 2001-2002، إلى يوفنتوس قادمًا من بارما، مقابل 52.88 مليون يورو، ولا يزال بوفون لاعبًا صفوف البيانكونيري بعدما ارتدى خلال الموسم الماضي قميص سان جيرمان.

5. ليليان توران: انتقل الفرنسي تورام من نادي بارما في صيف 2001، إلى السيدة العجوز، مقابل 41.5 مليون يورو، وهو أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص يوفنتوس.

6. جواو كانسيلو: أعلن يوفنتوس تعاقده مع جواو كانسيلو، لاعب فالنسيا، خلال الصيف الفائت، في صفقة بلغت قيمتها 40.4 مليون يورو، ويسعى الآن اليوفي لتسريح اللاعب لصالح مانشستر سيتي.

7. دوجلاس كوستا: انضم البرازيلي كوستا، إلى صفوف البيانكونيري، قادمًا من بايرن ميونخ، بعقد دائم، خلال الصيف المنصرم، مقابل 40 مليون يورو، ومن المنتظر أن يحظى بدور أساسي مع المدرب ماوريسيو ساري.

8. فيدريكو بيرنارديسكي: الجناح الأيمن السابق لفيورنتينا، انتقل إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، في الموسم قبل الماضي، ويتطلع اللاعب لترسيخ أقدامه بتشكيلة اليوفي في الموسم الجديد.

9. باولو ديبالا: الموهبة الأرجنتينية، ديبالا، انتقل من نادي باليرمو إلى يوفنتوس، مقابل 40 مليون يورو، في موسم 2015-2016، لكن مستقبله حاليًا بات في خانة المبهم والمجهول.

10. بافيل نيدفيد: التشيكي نيدفيد، انضم إلى يوفنتوس في عام 2001، قادمًا من لاتسيو، في صفقة بلغت قيمتها 38.7 مليون يورو.
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