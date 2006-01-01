روبرتسون يُعلن جاهزيته لمباريات ليفربول بعد خضوعه لعميلة جراحية

أكد الدولي الاسكتلندي "أندي روبرتسون" مدافع ليفربول الإنجليزي، أنه مُستعد للمشاركة في المباريات، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في يده.

وأوضح الموقع الرسمي لحمُر الميرسيسايد، أنّ "روبرتسون" أصبح جاهزًا للمُشاركة في المباريات، حيث تدرب بشكل طبيعي في تدريبات اليوم.



وقال روبرتسون: "الأمر متروك للمدرب، ولكنني جاهز للمباراة القادمة، كل الأمور في يد المدرب، أنا أتطلع إلى العودة، واللعب مرة أخرى".



وأضاف: "لقد كنت مُحبطًا للغاية بعد الإصابة، ولكنني سعيد الآن لأنني تعافيت".



يُذكر أنّ بعثة ليفربول تتواجد حاليًا في الولايات المُتحدة الأمريكية، لخوض عدة مباريات ودية، قِبل أولى مواجهاته الرسمية التي ستكون أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 4 أغسطس المقبل.