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منوعات

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم فقط

السبت 13/يوليه/2019 - 09:11 م
جريدة الدستور
الدستور
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صرحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2019 سوف يتم إعتمادها خلال ساعات من خلال مؤتمر صحفي كما تم التواصل مع أوائل الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، حيث يتمكن جميع طلاب الصف الثالث الثانوي من معرفة النتيجة برقم الجلوس والشعبة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وادبي سوف تعلن بجميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية يوم الاثنين على أن يتم اعلانها خلال الساعات القادمة عبر شبكة الانترنت من خلال موقع بوابة الثانوية العامة وموقع اليوم السابع وموقع الدستور.

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث المنتظر الذي تترقبة كافة الأسر المصرية والطلاب وأولياءالأمور في جميع محافظات الجمهورية وهو إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019، حيث يستعد ويتأهب الجميع خلال الساعات القليلة القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي الدور الأول، وذلك بعد أن أكدت جميع التصريحات الخارجة من مقر وزارة التربية والتعليم قرب إعلان نتائج الثانوية العامة واعتمادها رسميا.


بات من المؤكد ووفقا لتصريحات خالد حجازي رئيس  امتحانات الثانوية العامة أن نتيجة امتحانات الدور الأول سوف يتم اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي غدا السبت الموافق 13 يوليو 2019، وذلك من خلال مؤتمر صحفي موسع سيعقده بمقر وزارة التربية والتعليم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت مصر، وسوف يتواجد في هذا المؤتمر الكثير من وسائل الإعلام المصرية المهتمة بنتائج الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2019

قررت وزارة التربية والتعليم الفني إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الثانوية العامة، حيث يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الأول 2019 القسمين الأدبي والعلمي عبر الرابط السابق برقم الجلوس فقط، كما سنتابع معكم لحظة إعلان النتيجة فور اعتمادها وفي حالة تعذر الحصول على النتيجة أو وجود صعوبات عليكم بإرسال رقم الجلوس على هيئة تعليق أسفل الموضوع.
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