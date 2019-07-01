نتيجة الثانوية العامة 2019، وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأوقات التالية النتائج بشكل معتمد للعام الدراسي 2018- 2019.





ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد، لإعلان أسماء أوائل الثانوية وتفاصيل النتيجة.





وأكد وزير التربية والتعليم ان نتيجة جميع طلاب الثانوية ستُعلن في المدارس يوم الاثنين المقبل 15 يوليو.





وحرص الدستور على الاعداد لرابط نتيجة الثانوية العامة 2019 ، لعرض تقرير شهادات النجاح الي ظهرت نسبها عالية.













وانتهى ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 بتاريخ 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.





وخاض الامتحانات نحو 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).