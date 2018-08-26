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رابط مباشر.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس - اعرف نتيجتك الآن

السبت 13/يوليه/2019 - 06:56 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2019
الدستور
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نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، ينتظر طلاب الثانوية العامة وأسرهم وذويهم نتيجة الثانوية العام لهذا العام الحالي ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم انها سوف تعلن نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا في مؤتمر صحفي يجمع ما بين وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحصل الدستور على نتيجة الثانوية العامة 2019 بشكل حصري، بجانب الاستفسار عن أوائل الطلاب من خلال معرفة نتيجة الثانوية العامة حيث سيتم نشرها فورا على الموقع الالكتروني ،وستكون متاحة لكل الطلاب الآن.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة من ساعات قليلة مضت وقام بتقديم التهنئة لطلاب الثانوية العامة الأوائل على مستوى جمهورية مصر العربية.

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كانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت  في الثامن من يوينو الماضي وانتهت يوم الثالث من يوليو الجاري ، فقد كانت وزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على أن تترك للطلاب فترة كافية للراحة والدراسة بين المادة والمادة التي تليها حتى يتمكن الطالب من تحصيل المادة بشكل جيد وراضي عنه.


طريقة سهلة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يوفر الدستور رابط النتيجة بطريقة شرعية وآمنة لجميع أبنائنا الطلاب عبر الرابط التالي هنا للاستعلام المفصل والشامل عن تقرير النتيجة.

كما تصدت وزارة التربية التعليم المصرية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة لمحاولات تسريب الامتحانات بشكل كبير.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة في جيمع أنحاء جمهورية مصر العربية من معرفة نتيجة الثانوية العامة عن طريق ادخال رقم الجلوس والاسم بالكامل على موقع وزارة التربية والتعليم الذي يتيح خدمة التعرف والحصول على نتيجة الثانوية العامة حيث يتسنى للكليات الخاصة والحكومية من وضع تنسيق الجامعات للعام الحالي .

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