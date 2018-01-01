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الآن ننشر نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

السبت 13/يوليه/2019 - 06:44 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
الدستور
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ينشر الدستور في الأوقات التالية نتيجة الثانوية العامة 2019 عقب الاعتماد الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم، بجانب الانتظار للاعلان عن أوائل الثانوية العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة عن طريق ادخال رقم الجلوس عبر الرابط الرسمي التابع للدستور عقب اعتمادها، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بعد قليل.

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وحصل موقع الدستور على نتيجة الثانوية العامة 2019 بشكل حصري، بجانب الاستفسار عن أوائل الطلاب من خلال معرفة نتيجة الثانوية العامة حيث سيتم نشرها فورا على الموقع الالكتروني ،وستكون متاحة لكل الطلاب الآن.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول للعام الحالي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كما تم عمل الجدول بعد ما تم  إجراء استطلاع رأي حول مواعيد جدول امتحانات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وللاستعلام على النتيجى يرجى المتابعة عبر الرابط التالي من هنا للاستفسار الكامل وعرض تقرير مفصل رسمي من وزارة التربية والتعليم.

وكان هناك  فترة زمنية مريحة ما بين الامتحانات لكل الشعب لتوفير 4 أيام ونصف لمادة الفيزياء على سبيل المثال، كما تم توفير 3 أيام ونصف لمادة الكيمياء والجغرافيا.

فيما تنتظر المئات من الأسر المصرية نتيجة الثانوية العامة لانها سوف تحدد التنسيق الخاص بالكليات الحكومية والخاصة بناءا على معدلات النجاح والرسوب في نتيجة الثانوية العامة سواء للكليات العلمية أو الكليات الأدبية بشكل عام.
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